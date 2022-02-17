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В 340 населенных пунктах снята угроза  подтопления – МЧС РК

17 Февраля 2022 13:23
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В 340 населенных пунктах снята угроза  подтопления – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 340 населенных пунктах снята угроза подтопления, еще в 245 населенных пунктах эта угроза сохраняется. Об этом заявил начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом по стране в прошлом году реализация комплекса превентивных мероприятий позволила повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов из 1010, при этом количество населенных пунктов, где угроза снята, достигло 340 и минимизирована для 385. Угроза подтопления на сегодняшний день сохраняется для 285 населенных пунктов», - сообщил на брифинге в СЦК Рустамбек Амрин.

Спикер напомнил, что перед паводком продолжается работа акиматов по вывозу снега из населенных пунктов, проведению очистки арыков и каналов, автомобильных и железнодорожных водопропускных сооружений от льда и мусора, подготовки запасов инертных материалов.

«На сегодня из населенных пунктов вывезено более 5 миллионов кубических метров снега, очищено более 4 тысяч каналов и около 5 тысяч арыков, более 4 тысяч автомобильных и 2 тысячи железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тысяч тонн инертных материалов. Проведено около 8 тысяч сходов с населением, роздано более 40 тысяч рекомендаций с правилами поведения при наводнении», - отметил глава департамента предупреждений ЧС.

Представитель ведомства также подчеркнул, что организован обмен данными о паводковой ситуации на реках с приграничными подразделениями МЧС России, Узбекистана и Кыргызской Республики.




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#Безопасность   #Паводок   #МЧС   #МЦРИАП  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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