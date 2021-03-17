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В 335 км от Алматы произошло землетрясение

17 Марта 2021 14:22
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В 335 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 марта в 12 часов 27 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА ««Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 335 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 44.43° с.ш. 80.72° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



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#Происшествия   #Китай  
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