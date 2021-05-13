В 321 медорганизации ФСМС провел проактивный мониторинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на онлайн-пресс-конференции в СЦК сообщил о том, что с этого года фондом для профилактики нарушений со стороны поставщиков внедрен новый вид мониторинга – проактивный мониторинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что фонд занимает непримиримую позицию по отношению к нарушению прав пациентов на доступную и качественную медпомощь. Один из рычагов воздействия - экспертиза и мониторинг качества и объема оказанных населению медицинских услуг со стороны Фонда медстрахования. По итогам 1 квартала экспертами фонда выявлено 203,6 тысяч дефектов, с учетом штрафов сумма составила 3,5 млрд тенге. Из них фактически не оказанные услуги, так называемые приписки, составили 3 823 случаев на сумму 29,3 млн тенге с учетом штрафов», - проинформировал Болат Токежанов.

По его словам, с этого года фондом для профилактики нарушений со стороны поставщиков внедрен новый вид мониторинга – проактивный мониторинг. То есть, теперь при выявлении дефекта поставщик должен в течение 45 календарных дней со дня подписания заключения устранить выявленные дефекты и неисполненные обязательства. В случае неустранения дефектов в указанный срок последуют меры финансового взыскания.

«Считаю, что данное нововведение позволит повысить доступность и качество медицинских услуг и сделать более доверительными отношения с поставщиками. В первом квартале проактивный мониторинг был проведен в 321 медицинской организации. Основные замечания: некорректное ведение документации в информационных системах, отклонения от стандартов диагностики и лечения, неукомлектованность кадрами и недооснащенность медицинской техникой, которая напрямую влияет доступность и качество оказания медицинских услуг», - рассказал Болат Токежанов.

В целом было выявлено 61 362 потенциальных дефекта на сумму 610 млн тенге.

«Первый опыт показал, что медицинские организации заинтересованы в исправлении ситуации и недопущении в дальнейшем дефектов, преодолена «порочная» практика сокрытия дефектов, которая не позволяла проанализировать, выявить причины дефектов и планово исправлять ситуацию. Наши эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг, в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены», - заверил Болат Токежанов.