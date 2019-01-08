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В 310 км от Алматы произошло землетрясение
8 Января 2019 14:58 101
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 час 37 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 310 км на запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 73.36° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Кыргызстан,
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