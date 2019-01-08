Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 310 км от Алматы произошло землетрясение

8 Января 2019 14:58 101
Поделиться:
В 310 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 час 37 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане
В 405 км к северо-востоку от Алматы произошло землетрясение В 397 км к востоку от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 310 км на запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3.  Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 73.36° в.д.  Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кыргызстан,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив