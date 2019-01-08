В 310 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 час 37 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 310 км на запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 73.36° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет