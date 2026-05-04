В 300 раз выросло число случаев «двойной оплаты» медуслуг в Казахстане

В Казахстане за год в разы выросло количество выявленных случаев «двойной оплаты» медицинских услуг — когда пациенты платят за помощь, уже входящую в пакеты ОСМС или ГОБМП. Об этом свидетельствуют данные Фонд социального медицинского страхования, полученные агентством Kazinform.

Согласно информации Фонда, в 2023 году было зафиксировано всего три подобных случая. В двух ситуациях пациентам вернули деньги, в одном — к медицинской организации применили меры воздействия на сумму 107,9 тыс. тенге.

Уже в 2024 году выявлено 941 нарушение на общую сумму 114,4 млн тенге. Таким образом, показатель увеличился более чем в 300 раз.

В Фонде социального медицинского страхования объясняют резкий рост не ухудшением ситуации, а усилением контроля. Речь идет о внедрении цифровых инструментов и расширении форматно-логического анализа, что позволило выявлять ранее скрытые случаи.

Законодательство при этом не оставляет двояких трактовок: Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» прямо запрещает взимание платы за услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и ОСМС. Такие факты квалифицируются как дефекты и подлежат обязательной фиксации.

Тем не менее, как отмечают аналитики, полноценная система выявления подобных нарушений фактически заработала лишь в последние годы, тогда как сама проблема существовала значительно раньше.

Рост выявляемости может свидетельствовать о повышении прозрачности в системе здравоохранения, однако одновременно поднимает вопросы к качеству администрирования и защите прав пациентов.

