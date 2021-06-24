РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:56, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    В 30 фактах интернет-мошенничества подозревается актюбинец

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 30 фактах интернет-мошенничества подозревается актюбинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20-летний житель города Актобе вместе с супругой создали в социальной сети страницы «Aksha_komek» и предлагали людям перечислить деньги на банковский счет, а взамен обещали предоставить деньги под проценты. Одной из жертв мошенничества стала жительница Шымкента, которая перечислила 22 тысячи тенге. Однако 19-летняя девушка не только не получила обещанного, но и потеряла свои деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.

    Также установлено, что мошенник причастен к более трем десяткам мошенничеств.

    «Сейчас финансовые пирамиды начинают маскироваться под микрофинансовые организации, работающие по принципу сетевого маркетинга, инвестиционные и управляющие предприятия. Они заявляют о высоких процентах по вкладам и отсутствии рисков, гарантируют доход, обещают помощь людям с плохой кредитной историей. А еще просят внести деньги сразу и привести друга, чтобы масштабы пирамиды увеличивались и их прибыль росла. Будьте осторожны, успешная инвестиционная компания может оказаться финансовой пирамидой, особенностью которой является обещание быстрых и легких денег», – прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:14
    Олжас Бибанов: Коррупция - это, наверное, самое негативное последствие запрета на курение кальяна
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!