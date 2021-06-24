АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 30 фактах интернет-мошенничества подозревается актюбинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20-летний житель города Актобе вместе с супругой создали в социальной сети страницы «Aksha_komek» и предлагали людям перечислить деньги на банковский счет, а взамен обещали предоставить деньги под проценты. Одной из жертв мошенничества стала жительница Шымкента, которая перечислила 22 тысячи тенге. Однако 19-летняя девушка не только не получила обещанного, но и потеряла свои деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.

Также установлено, что мошенник причастен к более трем десяткам мошенничеств.

«Сейчас финансовые пирамиды начинают маскироваться под микрофинансовые организации, работающие по принципу сетевого маркетинга, инвестиционные и управляющие предприятия. Они заявляют о высоких процентах по вкладам и отсутствии рисков, гарантируют доход, обещают помощь людям с плохой кредитной историей. А еще просят внести деньги сразу и привести друга, чтобы масштабы пирамиды увеличивались и их прибыль росла. Будьте осторожны, успешная инвестиционная компания может оказаться финансовой пирамидой, особенностью которой является обещание быстрых и легких денег», – прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.