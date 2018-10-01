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В 3 раза увеличен размер государственной молодежной премии «Дарын»

16 Октября 2018 15:15 124
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В 3 раза увеличен размер государственной молодежной премии «Дарын»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальной библиотеке РК состоялось итоговое заседание комиссии по присуждению государственной молодежной премии «Дарын» под председательством министра общественного развития РК Дархана Калетаева, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба Министерства общественного развития РК, в работе комиссии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, заслуженные деятели культуры и искусства, представители государственных органов, организаций, СМИ, гражданского сектора.

Открывая работу заседания, министр общественного развития РК Дархан Калетаев сообщил, что размер государственной молодежной премии «Дарын» в 2018 году увеличен в 3 раза и составит 600 тыс. тенге по каждой номинации.

Рассмотрев представленные кандидатуры, члены комиссии определили лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» в 2018 году. Решение о присуждении премии вступит в силу с момента принятия его Правительством РК и будет объявлено на официальной церемонии чествования лауреатов премии, которое состоится в декабре текущего года.

В текущем году зафиксировано рекордное количество заявок на соискание престижной премии, а именно 301 заявка, из них приняты и рассмотрены 271 заявка.

Количество заявок по номинациям выглядит следующим образом: «Театр и кино» - 41, «Журналистика» - 15, «Литература» - 18, «Спорт» - 37, «Эстрада» - 21, «Классическая музыка» - 17, «Народное творчество» - 20, «Дизайн и изобразительное искусство» - 17, «Наука» - 48, «Общественная деятельность» - 37 заявок. В 2016 году поступило 126, в 2017 году - 213 заявок.

Депутат Парламента РК, олимпийский чемпион, руководитель секции «Спорт» Серик Сапиев считает, что данная премия стимулирует и вдохновляет молодежь Казахстана к новым победам и свершениям во благо общества и государства.
«Я сам был лауреатом премии «Дарын». Конечно, это большой стимул для молодежи и не только для тех, кто получил премию, но и для тех, кто был номинирован. Поскольку тот, кто видит, что его окружение достигает успехов и получает премию, он тоже стремится к этому, показывает еще большие результаты, чтобы оправдывать надежды», - сказал Серик Сапиев.
В 3 раза увеличен размер государственной молодежной премии «Дарын» 

По мнению члена Ассоциации молодых лидеров при ООН, генерального директора холдинга «CentrAsia Group», члена комиссии Олжаса Сулейменова, уровень премии «Дарын» повышается с каждым годом.

«Очень насыщенная была работа, можно сказать открытая дискуссия. Все кандидаты были очень достойны. Я горд, что у нас в стране так много молодых ребят, которые успешны в разных сферах и каждый профессионал своего дела. Для меня было честью - быть членом комиссии. Я думаю уровень государственной премии «Дарын» с каждым годом повышается, что радует», - отметил О. Сулейменов.

Напомним, государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежная премия.


В 3 раза увеличен размер государственной молодежной премии «Дарын»  

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Ключевые слова: Правительство РК,
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