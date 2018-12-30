В 3 городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 3 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Талдыкоргане ночью, а в Уральске - днем, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).