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В 3,7 раза увеличился объем электронных платежей в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Января 2021, 14:55
В 3,7 раза увеличился объем электронных платежей в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 3,7 раза увеличилось количество безналичных платежей. По итогам двух лет достигнуто снижение объёма обналичивания денежных средств юридическими лицами. Об усилении мер по борьбе с теневой экономикой в регионе шла речь на аппаратном совещании акима Карагандинской области в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе действует Дорожная карта по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции. Так, в прошлом году в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Казино» пресечена незаконная деятельность 16 игровых заведений и закрыт подпольный цех по производству алкогольной продукции в Темиртау. В том числе деятельность преступных групп в Жезказгане и Сатпаеве. Остановлен сбыт фальшивых 100-долларовых банкнот. Выявлены пять уголовных правонарушений по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов и факт незаконной добычи на месторождении «Караадыр» в Нуринском районе.

«Была пресечена незаконная деятельность организаторов финансовой пирамиды под торговым брендом B2B Jewelry. Остановлена деятельность ещё одной инвестиционной пирамиды, которая привлекала карагандинцев обещанием вознаграждения в виде кешбэка, полученного от продажи товаров на торговой площадке «Amazon», - рассказал руководитель департамента экономических расследований Данияр Акжанов.

Органы госдоходов принимают меры по выявлению и пресечению деятельности рисковых предприятий. За 2020 год в суд направлены 392 исковых заявления о признании недействительными сделок, отменена госрегистрация и перерегистрация 64 юридических лиц.

Создаются условия для улучшения бизнес-климата. В 2020 году получили финансовую поддержку почти 3,7 тысячи бизнес-проектов, обучены 2,6 тысячи человек.

В рамках антикризисных мер более 30 тысяч предпринимателей получили отсрочки по налогам, кредитам банков второго уровня и арендной плате.

По итогам двух лет достигнуто снижение объёма обналичивания денежных средств юридическими лицами в банках второго уровня. В 3,7 раза увеличилось количество безналичных платежей.

По словам руководителя управления экономики Азамата Муканова, необходимо повышать и потребительскую культуру населения. Жители региона должны требовать чеки после оплаты товаров и услуг.

«Положительная динамика есть. Величина ненаблюдаемой экономики в 2017 году составляла почти 24%. В 2019-м видим сокращение до 21%. Необходима активизация, причём в этой работе должны принимать участие все госорганы, а не только контролирующие. Это важнейший вопрос доверия населения к власти. Чем больше бизнеса не в тени, тем больше налогов, следовательно, увеличится число реализации социальных программ. Необходимо в течение двух недель составить план мероприятий для борьбы с теневой экономикой с учётом новых реалий», - отметил глава региона Женис Касымбек.


Бизнес   Карагандинская область   Акимат   Экономика   Минфин РК   Цифровой Казахстан   Общество  
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