В 3,7 раза снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область 3 марта перешла в «зеленую» зону по распространению коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели в области зарегистрировали 796 инфицированных. В сравнении с аналогичным периодом, отмечается снижение заболеваемости в 3,7 раза.
За последние сутки в регионе выявили 32 новых случая. Из них 29 с симптомами заболевания и три случая бессимптомного носительства.
Наибольшее число инфицированных в Петропавловске – 13 человек. От одного до четырех инфицированных за последние сутки зарегистрировали в 9 из 13 районов области. При этом у 30 жителей региона отобрали анализы по эпидемиологическим показаниям и у двоих с целью эпиднадзора.
Всего за сутки четыре лаборатории провели 672 ПЦР-исследования на коронавирус.
Общее число инфицированных по области с начала пандемии составило 44 057.
Первый компонент вакцины против коронавируса получили 301 524 человека, или 56% жителей области. Полный курс вакцинации прошли 287 049 североказахстанцев.
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