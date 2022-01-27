В 3,6 раза выросла заболеваемость КВИ с декабря в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вирусологические лаборатории региона работают на полную мощность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с декабрем прошлого года заболеваемость возросла в 3,6 раза (с 1 по 31 декабря – 2662, с 1 по 26 января – 9645 случаев)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Эпидемситуация в регионе остается нестабильной, считают в ДСЭК. Все города и районы области находятся в «красной зоне».

«За прошедшие сутки зарегистрировано 1153 случая КВИ (на вчерашний день было 910). Еженедельный прирост составил с 10 по 16 января – 1208 случаев, с 17 по 23 января – 5375 случаев», - добавили в ведомстве.

Вирусологические лаборатории Павлодарской области работают на полную мощность. Каждые сутки они проводят примерно 3000 ПЦР-тестов.

«Что касается ситуации по ОРВИ и гриппу, то с начала эпидсезона зарегистрировано 47 609 случаев ОРВИ. Среди них дети до 14 лет – 18 977 случаев ОРВИ, среди беременных женщин – 197 случаев», - поделились специалисты.

Среди жителей области зарегистрировано 12 случаев л абораторно подтвержденного гриппа .