+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 3,6 раза выросла заболеваемость КВИ с декабря в Павлодарской области

27 Января 2022 23:32
Поделиться:
В 3,6 раза выросла заболеваемость КВИ с декабря в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вирусологические лаборатории региона работают на полную мощность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау
Два человека скончались в Мангистауской области от коронавируса за сутки Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

«По сравнению с декабрем прошлого года заболеваемость возросла в 3,6 раза (с 1 по 31 декабря – 2662, с 1 по 26 января – 9645 случаев)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Эпидемситуация в регионе остается нестабильной, считают в ДСЭК. Все города и районы области находятся в «красной зоне».

«За прошедшие сутки зарегистрировано 1153 случая КВИ (на вчерашний день было 910). Еженедельный прирост составил с 10 по 16 января – 1208 случаев, с 17 по 23 января – 5375 случаев», - добавили в ведомстве.

Вирусологические лаборатории Павлодарской области работают на полную мощность. Каждые сутки они проводят примерно 3000 ПЦР-тестов.

«Что касается ситуации по ОРВИ и гриппу, то с начала эпидсезона зарегистрировано 47 609 случаев ОРВИ. Среди них дети до 14 лет – 18 977 случаев ОРВИ, среди беременных женщин – 197 случаев», - поделились специалисты.

Среди жителей области зарегистрировано 12 случаев л абораторно подтвержденного гриппа .


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау
Два человека скончались в Мангистауской области от коронавируса за сутки
Около 120 тысяч человек ревакцинировались в Туркестанской области
Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ
6 Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
Читайте также
Школьники ВКО со следующей недели начнут учиться в традиционном формате
В столице с начала января зарегистрировано более 72 тысяч случаев КВИ
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ
Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив