В 3,6 млн тенге оценили ущерб государству отстрел газели жамбылским браконьером

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области завершился суд над браконьером, застрелившим краснокнижную газель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, Шуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., обвиняемого в незаконной охоте с применением огнестрельного оружия и причинением крупного ущерба в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (ст. 337 ч. 4 п. 2, 4 УК РК).

«В ноябре 2022 года подсудимый Ж. незаконно произвел отстрел редкой и находящейся под угрозой исчезновения газели, занесенной в Красную книгу Республики Казахстан, причинив тем самым государству материальный ущерб в размере 3 675 600 тенге», - пояснили в ведомстве.

Прокурор просил назначить Ж. наказание в виде 3 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего показал, что материальный ущерб, причиненный государству подсудимым, был полностью возмещен, а в части назначения наказания подсудимому оставил на усмотрение суда.

Подсудимый Ж. вину признал полностью. Вина его доказана собранными по делу доказательствами – показаниями самого подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, а также вещественными доказательствами.

Суд решил отнести деяние Ж. к категории тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрен штраф в размере до 6 тысяч МРП (более 20 млн тенге).

В этом случае закон также предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 3 до 6 лет. Либо на тот же срок предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание такие обстоятельства, как отсутствие прежних судимостей, признание вины и искреннее раскаяние подсудимого, добровольное возмещение им имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, положительные характеристики по месту жительства.

Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения Ж. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься охотой сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Шуского районного суда.