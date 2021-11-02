В 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом в Казахстане за 15 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният приняла участие в работе Центральноазиатского диабетологического форума «Диабет: от мониторинга к управлению», который прошел в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Поприветствовав участников, вице-министр отметила, что данный форум, проводимый ежегодно с 2015 года, вошел в число значимых событий сферы, в котором принимают участие руководители и ведущие специалисты системы здравоохранения Казахстан и Узбекистана.

«Здесь проходит обсуждение приоритетных направлений развития отрасли, обмен передовым опытом и последними достижениями в области профилактики и лечения сахарного диабета. Новый опасный вирус изменил привычный уклад жизни, заставил внести изменения во многие стратегии, планы, проекты, и наша страна, конечно же, не стала исключением», - сказала Ажар Гиният.

При этом она подчеркнула, что для Министерства здравоохранения Республики Казахстан профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, является безусловным приоритетом.

«За 15 лет в Казахстане в 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом. На начало 2021 года на диспансерном учете находится 382 тысячи человек, из них: 30 тыс. - пациенты с сахарным диабетом 1 типа, 352 тыс. пациенты с сахарным диабетом 2 типа. Рост числа больных сахарным диабетом свидетельствует об улучшении раннего выявления и диагностики», - информировала заместитель главы Минздрава РК.

Так, по ее словам, скрининговыми процедурами среди взрослого населения (60 млн обследований) выявлено более 2,5 млн случаев заболеваний, из них около 62 тыс. случаев сахарного диабета.

Ажар Гиният акцентировала внимание участников форума на изменениях в работе эндокринологической службы РК, которые внесла пандемия COVID-19.

«По данным казахстанских исследователей часть летальных исходов пациентов с КВИ сопровождал декомпенсированный сахарный диабет. С начала пандемии группой исследователей было создано 13 версий клинических протоколов, в 4-х последних описывалась тактика ведения больных с диабетом», - сообщила вице-министр здравоохранения РК.

Кроме того, в рамках борьбы с диабетом совместно с Общественным фондом «Казахстанское общество по изучению диабета» был реализован и завершен 2-х летний проект «Бремя сахарного диабета в РК».

Продолжается цифровизация амбулаторного лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом, в результате которой будет достигнута прозрачность как закупа препаратов, так и их использования. В РК в настоящий момент в перечень бесплатного АЛО включены практически 30 наименований: от бигуанидов до инсулинов последних поколений и их сочетаний с антагонистами ГПП-1.

«В нашей стране в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи все пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов обеспечены льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе инсулинами, тест-полосками, инсулиновыми помпами», - отметила Ажар Гиният.

Также с 2012 года продолжается государственная программа помповой инсулинотерапии – более 1100 детей бесплатно оснащены инсулиновыми помпами и годовым запасом расходников к ним.

В завершении выступления вице-министр здравоохранения РК еще раз напомнила о важности превентивных профилактическим мер в борьбе с заболеваемостью диабетом и выразила надежду, что данный форум внесет в это свой посильный вклад.