В 275 км от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 275 км на юго-восток от города Алматы, на границе Кыргызстана и Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 4 июня 2021 года в 6 часов 12 минут 10 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.7, магнитуда 3.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



