В 27 населенных пунктах Костанайской области до сих пор нет электричества

Уменьшились сбросы воды на водохранилищах Костанайской области. Об этом сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сбросы воды на основных водохранилищах уменьшились. На Каратомарском водохранилище сброс воды составил 1 600 м3/сек. Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому и Желкуарскому водохранилищам. Снижение уровней воды на реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 7 до 81 см, — сказал Арман Абенов на брифинге в СЦК.

Между тем, на реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области еще сохраняется высокий уровень.

Подтопленными остаются 161 частный жилой дом (из них Костанай — 45, с. Карамырза Карасуского района — 25, с. Алтынсарино, с. Мичурина, с. Садовое и Алтындала Костанайского района — 91).

Также в 27 населенных пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение в связи с подтоплением. На сегодняшний день опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдет работы будут продолжены.

Закрыты 4 автодороги республиканского значения и 3 — областного значения.

Без транспортного сообщения находятся 10 населенных пунктов, (с.Екидин в Аркалыке, с. Урпек в Амангельдинском районе, с. Акколь, с. Карасу, с. Сага. с. Бидайык, с. Ошаган, с. Кумшык и с. Колкамыс в Джангельдинском районе, с. Кызылту в Мендыкаринском районе).