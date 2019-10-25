В 26 населенных пунктах Жамбылской области построят сельские клубы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Активизация работы библиотек, театров и музеев региона обсуждалась на совещании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечено, что с прошлого года по поручению главы региона при библиотеках области открыты 21 коворкинг-центр и 125 цифровизированных информационных центров.

«На сегодняшний день сельчане в этих центрах получают информацию и различные виды услуг через сайт «cao-zhambyl» и через портал egov.kz. За девять месяцев этого года открыто 76 цифровизированных информационных центров, выдано 13 329 справок, через сайт удовлетворено более 4 826 запросов. При этом первоначальный план перевыполнен. До конца года в 25 сельских округах будут открыты подобные информационные центры», - рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Дуйсенали Быкыбаев.

Спикер отметил, что в соответствии с картой охвата населенных пунктов объектами культуры и в целях повышения уровня обслуживания населения в ближайшие три года планируется строительство зданий сельских клубов в 26 населенных пунктах.

По его словам, многие годы большой проблемой оставалось строительство клубных учреждений в тех сельских населенных пунктах, где раньше клубов не было. Теперь ситуация меняется в лучшую сторону. Завершено строительство клуба в селе Аккайнар Меркенского района, ведется строительство клуба аула Шокпар Шуского района. Открылся клуб в селе Абжаппар Рыскуловского района. На сегодняшний день количество клубных учреждений в области составляет порядка двухсот единиц.

Кроме того, в целях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» Жамбылскому областному государственному архиву на приобретение и установку программы информационной системы «Электронный архив» из местного бюджета выделено 15 миллионов тенге.

Необходимо оптимизировать работу библиотек, театров и музеев региона, систематически организовывать гастрольные поездки творческих коллективов в сельские населенные пункты, выкладывать театральные постановки в социальные сети и тем повышать интерес зрителей к культуре, к театральному искусству, подчеркнул аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

В облуправления культуры, архивов и документации отметили, что в Жамбылской области функционируют 547 организаций культуры и архивов. С акиматами подписаны меморандумы об укреплении материально-технической базы, повышении уровня культурно-массовых мероприятий и творческого потенциала на 2018 - 2020 годы на 466,9 млн тенге.