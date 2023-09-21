В 2,5 раза выросло производство автобусов в Казахстане

За январь-август 2023 года произведено 1711 штук автомобилей для перевозки десяти или более человек, тогда как в соответствующем периоде 2022 года было произведено на 1033 штук меньше. Производство по сравнению с январем-августом прошлого года выросло в 2,5 раза, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Qazstat.

Кроме того, за 8 месяцев текущего года увеличилось и производство легковых автомобилей на 41,5%. Так, если казахстанские предприятия за указанный период произвели более 88,5 тыс. авто, то в соответствующем периоде прошлого года произведено 62,5 тыс. авто. Наряду с этим увеличилось и производство грузовых автомобилей — на 24,6%. Если в январе-августе текущего года произведено почти 6,1 тысяч грузовых авто, то в аналогичном периоде прошлого года произведено 4,8 тыс. грузовых автомобилей.