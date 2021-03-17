В 25 раз больше саженцев высадят в Павлодаре в этом году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Планами по озеленению и другим направлениям защиты окружающей среды на совещании, посвященном новому Экологическому кодексу, поделился замакима Павлодарской области Асаин Байханов. Встреча прошла с участием представителей промышленных предприятий, экологической общественности и была приурочена к рабочему визиту вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Вице-министр экологии пояснил, как нормы нового Экологического кодекса способствуют решению местных экологических вопросов. Основными направлениями документа, который вступит в силу 1 июля 2021 года, станут внедрение наилучших доступных технологий, ужесточение ответственности за причинение ущерба окружающей среде, внедрение принципа «загрязнитель платит и исправляет» и усиление роли общественности при принятии решений, влияющих на экологию.

«Наилучшие доступные технологии будут внедряться для экологизации крупных предприятий, большинство из которых работают с 50-60-х годов прошлого столетия. Это важная мера. Мы также наблюдаем, что и в Казахстане, и во всем мире общественность стала уделять повышенное внимание экологическим проблемам, новый Экологический кодекс позволяет в полной мере учитывать и реализовывать мнение общественности, - сказал Ахметжан Примкулов. - Вкупе с ужесточением ответственности и усилением роли общественности у предприятий не останется другого выбора, кроме перехода на более экологичные технологии и снижения объемов эмиссий, что приведет к реальному улучшению экологической ситуации».

По его словам, реализация Экологического кодекса имеет важное значение для страны и для каждого региона в отдельности. В связи с ожидающимися новшествами будут пересмотрены некоторые нормы Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов, а также планируется принятие около 140 нормативных правовых актов.

Заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что работа по защите окружающей среды в регионе идет по следующим направлениям: сокращение промышленных выбросов, озеленение, управление отходами, регулирование водных ресурсов и повышение экологической культуры среди всех жителей.

«Мы значительно изменили подход в озеленении населенных пунктов, - сообщил замглавы региона. - Если в 2020 году в Павлодаре было высажено всего около 800 деревьев, то в этом году количество новых саженцев в областном центре будет доведено до 20 тысяч. В ближайшие пять лет на территории области планируется высадить около 95 миллионов саженцев, в том числе 32 миллиона - за счет местных исполнительных органов».

Участвовавшие в диалоге общественники поделились своим мнением касательно улучшения экологической ситуации. Биолог Татьяна Пономарева напомнила, что работа по озеленению не должна быть бессистемной.

«Важная составляющая озеленения – четко сформулированная программа с учетом современного состояния окружающей городской среды, тщательного видового подбора растений, использования новых технологий их выращивания и современных методик содержания деревьев и кустарников, - сказала она. - Со всем этим у нас серьезные проблемы. Правила озеленения и благоустройства, которые действуют у нас, в 2018 году были урезаны и сегодня не отвечают на все вопросы, связанные с озеленением».

Глава объединения «Эком» Светлана Могилюк вернулась к вопросу участия общественности в слушаниях по новым проектам. По ее мнению, если допуск к обсуждению оценки воздействия на окружающую среду дали всем желающим, то теперь стоит вопрос об эффективности этой работы.

«Новый кодекс дает больше возможностей, процедура общественных слушаний становится сложнее, но не всегда и не везде они проходят качественно, - сказала общественница. - Нужна централизованная площадка для проведения общественных слушаний. Необходимо дать возможность общественности влиять на принимаемые решения».

Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов заверил, что все мнения, высказанные на встрече, будут приняты во внимание. Он призвал общественность и представителей бизнеса принять непосредственное участие в разработке вышеупомянутых нормативных правовых актов, чтобы они не остались декларативными и заработали по-настоящему.

Фото Валерия Бугаева