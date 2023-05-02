Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

В 25 городах Казахстана не хватает питьевой воды

Автор:  
Анеля Касымова
2 Мая 2023, 10:39
В 25 городах Казахстана не хватает питьевой воды

АСТАНА. КАЗИНОРМ – По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% и в селах - 94,5%. 100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в 9 регионах Казахстана. Такие цифры озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 89 городских населенных пунктов обеспечены 100% централизованным водоснабжением население 64 городов. В рамках поэтапного плана оставшиеся 25 городов (в том числе в этом году 4 города – Шымкент, Талгар, Усть-Каменогорск, Шемонаиха) планируется обеспечить до конца 2025 года», - сообщил министр во время заседания Правительства Казахстана.

По его данным, наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области – 91,9%, в селах - в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию 402 проектов. В том числе в городах – 135 проектов на сумму 167 млрд тенге, в селах - 267 проектов на сумму 113 млрд тенге.

По итогам года планируется обеспечить доступ к услугам водоснабжения в городах - 98,8% и в селах - 96,3%.

Ранее сообщалось, что всего в Казахстане из 6 295 сел имеют доступ к услугам водоснабжения 4 900 сел. Решение вопроса питьевой воды оставшихся 1 395 сел планируется до конца 2025 года.


Правительство РК   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов
Актюбинец заработал 25 млн тенге за год на выращивании арбузов
В ВОЗ объявили о завершении пандемии коронавируса
В ВОЗ объявили о завершении пандемии коронавируса
Касым-Жомарт Токаев провел Всеармейское совещание
Касым-Жомарт Токаев провел Всеармейское совещание
Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау
Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023
Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США
Кайрат Ахметов победил «Молнию» в США
Общественный совет Астаны раскритиковал работу платных автопарковок
Общественный совет Астаны раскритиковал работу платных автопарковок
Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев
Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев
Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы
Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы