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В 242 км от Алматы произошло землетрясение

15 Февраля 2020 09:58
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В 242 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 февраля в 09 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 242 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3.

Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.84° с.ш. 79.20° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.


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Ключевые слова: Происшествия,
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