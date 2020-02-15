Новости
В 242 км от Алматы произошло землетрясение
15 Февраля 2020 09:58
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 февраля в 09 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗемлетрясение произошло в Алматинской области В 371 км от Алматы произошло землетрясение В 615 км от Алматы зафиксировано землетрясение
«Эпицентр землетрясения расположен в 242 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3.
Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.84° с.ш. 79.20° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.
Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Автомобиль столкнулся с автобусом в Кызылорде: пострадало шесть человек
- Ограблен автомобиль в столице: водителю нанесли миллионный ущерб
- В Уральске задержан мужчина, напавший на школьницу
- Два человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
- Мать и трое детей погибли от отравления угарным газом в Мангистауской области
- Более 24 тысяч казахстанцев пострадали в ДТП в 2019 году
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047