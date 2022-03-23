В 23 аулах отметили Наурыз павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двадцать три праздничных аула были расположены в каждом микрорайоне и пригородных сёлах, чтобы жители могли проникнуться атмосферой праздника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На главной сцене возле Дворца культуры имени Естая зрителей приветствовал Кыдыр-ата. Его благословением началась праздничная программа, в которой приняли участие творческие коллективы Дворца культуры и областной филармонии имени Исы Байзакова. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поздравил с праздником жителей и гостей города. Он отметил, что за два года карантинных ограничений люди соскучились по истинно народному празднику.

«Я очень рад, что мы собрались вместе праздновать Наурыз, - сказал глава региона. - Этот праздник олицетворяет пробуждение природы, является символом мира и согласия среди всех этносов нашей Родины».

В ауле «Наурыз» была организована выставка, где акиму области показали предметы культуры и быта казахского народа. Сотрудник областного историко-краеведческого музея им. Г. Потанина Женисбек Кадыр рассказал об устройстве традиционного жилища кочевых народов - юрты.«Размеры юрты определяются количеством кереге. Их называют «қанат» - «крылья», - сказал Женибсек Кадыр. - Наш народ использовал шести-, восьми- и шестнадцатиканатные юрты».В ауле «Татулық» во дворе Павлодарского педагогического университета Абылкаир Скаков принял участие в обряде «Тусау кесу». Он пожелал мальчику по имени Шынгыс крепкого здоровья и выразил надежду, что он вырастет достойным гражданином нашей страны.А. Скаков посетил и аул «Ынтымақ» на территории школы №12 имени К. Бекхожина. Здесь перед акимом области выступили победители просветительского проекта «Тұлпар мініп, ту алған». Мансур Сагидолла и Азалия Турысбекова прочитали отрывки из эпосов «Кобланды батыр» и «Ер Едиге». Абылкаир Скаков подарил им комплект трактата поэта и философа Юсуфа Баласагуни «Кудатгу билик» - «Благодатные знания».

В этот же день глава региона поздравил жителей Усольского микрорайона. В ауле «Бірлік» на территории парка по улице Ткачёва организаторы угостили горожан вкусными баурсаками и Наурыз-коже.

Фото Валерия Бугаева.