В 22 раза увеличено финансирование НПО в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За последние 10 лет в Кызылординской области в 22 раза увеличено финансирование неправительственных организаций, число общественных организаций возросло со 150 до 1 000, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметил аким области Крымбек Кушербаев, в регионе НПО стали неотъемлемой частью общества.

«Имеющие большие возможности, высокую квалификацию НПО являются очень важным общественным институтом, увеличивающим силу общества, укрепляющим стабильность государства. Поэтому в нашей стране оказывается поддержка и всесторонняя помощь гражданским инициативам. Если говорить о конкретных цифрах, то 10 лет назад в области было всего 150 общественных организаций, а сейчас их около 1 000. В 2009 году на проекты НПО было выделено 45 миллионов тенге, теперь финансирование увеличено и в этом году достигло 1 миллиарда тенге», - сказал К.Кушербаев на VIIІ Гражданском форуме «Гражданское общество и государство: Диалог, Сотрудничество, Ответственность».

Аким призывал участников совместно работать над реализацией политики Главы государства и осуществлять социально значимые проекты. В ходе форуму руководители НПО и активные члены получили благодарственные письма.

Выступили также руководители общественных объединений области, внесли свои предложения по развитию и поддержке гражданских инициатив.

По итогам 2017 года, Кызылординская область оказалась на третьем месте по финансированию работы НПО, после Алматы и Астаны. Кроме того, в регионе принимаются меры по финансированию НПО из внебюджетных источников, реализуется проект «Гостиница для детей и женщин, оказавшихся в кризисной ситуации».

Сегодня благодаря НПО в области реализуются сотни проектов, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и предпринимательства, совершенствование молодежной политики.

Например, такие проекты, как повышение информационно-технологической грамотности инвалидов, обучение использованию программы электронного управления, «Инватакси», национальный конкурс «Мерейлі отбасы» форум «Трудовых династий», стали масштабными социальными проектами, привлекающими внимание населения.

Автор: Адильжан Умбет