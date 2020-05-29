+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 16 °С
USD 412.55 EUR 454.18
RUB 5.81 CNY 57.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 204 километрах от Алматы произошло землетрясение

29 Мая 2020 07:30
Поделиться:
В 204 километрах от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 01 час 38 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 204 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана .
Энергетический класс землетрясения 8.8 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 79.40° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив