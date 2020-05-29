В 204 километрах от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 01 час 38 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 204 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана .

Энергетический класс землетрясения 8.8 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 79.40° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет