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В 204 километрах от Алматы произошло землетрясение
29 Мая 2020 07:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 01 час 38 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 204 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана .
Энергетический класс землетрясения 8.8 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 79.40° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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