В 2025 году все сервисы должны предоставляться за пять минут - глава МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2025 году все сервисы должны предоставляться за пять минут, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе программы «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным на телеканале «Хабар» министр объяснил суть национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

«Система государственного управления чуть поменялась. Вы заметили, что нет громоздких государственных программ, есть выверенные национальные проекты. В национальном проекте мне импонирует то, что есть конкретные результаты. Мы говорим «услуги за пять минут». В 2025 году мы все сервисы должны предоставлять за пять минут, сто процентов госуслуг - на смартфонах. Мы говорим, что любую госуслугу можно получать через смартфон, сидя на диване», - рассказал в эфире программы Багдат Мусин.

Также глава МЦРИАП ответил на вопрос ведущего, будет ли сокращение аппарата чиновников за счет автоматизации и цифровизации.

«Есть сопротивление двух классов в переходе на платформенную модель. Первый класс - это то, что мы говорили, с IT-сообществом, второе сопротивление - в государственном аппарате. Это во многих случаях приведет к тому, что будет оптимизация ручного труда. За пять лет будут потихоньку госфункции переходить в «цифру», соответственно, будет сокращаться нагрузка на госбюджет и затраты на их содержание», - заявил министр.

Ранее в ходе программы Багдат Мусин заявил, что человек не должен ходить в ЦОНы, и объяснил принцип «невидимого государства».