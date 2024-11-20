В 2025 году Узбекистан выделит из госбюджета $39 млн на соцзащиту населения

По данным пресс-службы главы Узбекистана, деньги направят на поддержку граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и реализацию новой единой системы «Социальная карта». Система объединит 65 видов социальных услуг и помощи, а также около 50 льгот.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Дополнительно планируется принятие закона о социальном страховании, который обеспечит расширенную поддержку тем, кто потерял доход или здоровье.

За последние четыре года уровень бедности в Узбекистане сократился с 23% до 11% благодаря созданию условий для повышения доходов 3,5 млн человек. В ближайшие три года этот показатель планируется снизить до 7%.

Напомним, в Узбекистане обладателям знака «Почетный донор» увеличат выплаты в три раза.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП на уровне 6 - 6,5%.