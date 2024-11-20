РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:13, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В 2025 году Узбекистан выделит из госбюджета $39 млн на соцзащиту населения

    В следующем году на социальную защиту узбекистанцев выделят 500 млрд сумов (около $39 млн) из государственного бюджета. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на первом заседании обновленного Сената Олий Мажлиса, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В 2025 году Узбекистан выделит из госбюджета $39 млн на соцзащиту населения
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    По данным пресс-службы главы Узбекистана, деньги направят на поддержку граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и реализацию новой единой системы «Социальная карта». Система объединит 65 видов социальных услуг и помощи, а также около 50 льгот.

    президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    Дополнительно планируется принятие закона о социальном страховании, который обеспечит расширенную поддержку тем, кто потерял доход или здоровье.

    За последние четыре года уровень бедности в Узбекистане сократился с 23% до 11% благодаря созданию условий для повышения доходов 3,5 млн человек. В ближайшие три года этот показатель планируется снизить до 7%.

    Напомним, в Узбекистане обладателям знака «Почетный донор» увеличат выплаты в три раза.

    Ранее сообщалось о том, что Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП на уровне 6 - 6,5%.

     

    Теги:
    Узбекистан Шавкат Мирзиёев Мировые новости Центральная Азия
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор
    Сейчас читают