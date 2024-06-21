В 2023 году в Конституционный суд поступило более 5 тысяч обращений

В течение 2023 года в орган конституционного контроля поступило более 5 тысяч обращений граждан. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Азимовой, казахстанцы обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда.

- Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных

действий (бездействия) отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах, - сообщила глава КС.



Азимова обратила внимание на некоторые вопросы обращений, требующие дополнительного изучения законодателем, а именно:

определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права;

сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах;

конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища;

пресекательный срок для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов;

обращение в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения;

безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью;

условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации и другие.

Председатель КС заявила, что недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних.