В 2023 году в Конституционный суд поступило более 5 тысяч обращений
В течение 2023 года в орган конституционного контроля поступило более 5 тысяч обращений граждан. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Азимовой, казахстанцы обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда.
- Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных
действий (бездействия) отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах, - сообщила глава КС.
Азимова обратила внимание на некоторые вопросы обращений, требующие дополнительного изучения законодателем, а именно:
- определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права;
- сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах;
- конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища;
- пресекательный срок для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов;
- обращение в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения;
- безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью;
- условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации и другие.
Председатель КС заявила, что недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних.
- Нередко граждане, обратившиеся в Конституционный Суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним. Особую роль в достижении обозначенной цели играют адвокаты и юридические консультанты, имеющие право представлять граждан в Конституционном Суде. Вместе с тем, закрепленное в конституционном законе обязательство государства по предоставлению гарантированной юридической помощи для социально уязвимых групп граждан при их обращении о проверке конституционности нормативных правовых актов или отдельных их положений должно получить логическое завершение на уровне отраслевого закона, - отметила Э. Азимова.