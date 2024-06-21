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    10:50, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В 2023 году в Конституционный суд поступило более 5 тысяч обращений

    Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В течение 2023 года в орган конституционного контроля поступило более 5 тысяч обращений граждан. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Азимовой, казахстанцы обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда.

    - Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных
    действий (бездействия) отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах, - сообщила глава КС.

    Азимова обратила внимание на некоторые вопросы обращений, требующие дополнительного изучения законодателем, а именно:

    • определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права; 
    • сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах; 
    • конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища; 
    • пресекательный срок для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов; 
    • обращение в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения; 
    • безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью; 
    • условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации и другие. 

    Председатель КС заявила, что недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних.

    - Нередко граждане, обратившиеся в Конституционный Суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним. Особую роль в достижении обозначенной цели играют адвокаты и юридические консультанты, имеющие право представлять граждан в Конституционном Суде. Вместе с тем, закрепленное в конституционном законе обязательство государства по предоставлению гарантированной юридической помощи для социально уязвимых групп граждан при их обращении о проверке конституционности нормативных правовых актов или отдельных их положений должно получить логическое завершение на уровне отраслевого закона, - отметила Э. Азимова.

    Теги:
    Закон и право Конституционный суд Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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