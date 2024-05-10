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    10:45, 10 Май 2024 | GMT +6

    В 2023 году в Казахстане добыто 112,7 тысячи тонн угля

    экспорт угля
    Фото: МОНЦАМЭ

    По данным Министерства промышленности и строительства, в 2023 году в Казахстане добыто 112,7 тысячи тонн угля. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 113,7 тысячи тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 2023 году из добытых 112,7 тысяч для населения и на коммунально-бытовые нужды отгружено девять млн тонн, на энерго- и тепло производящие предприятия — 65,9 млн тонн, промышленным предприятиям — 5,9 млн тонн, экспорт угля составил 31,2 млн тонн.

    — Согласно плану потребности, твердое топливо в регионы поставлено в полном объеме, — заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

    Он добавил, что уголь распределяется по региональному признаку и напрямую местным операторам, что исключает непродуктивных посредников.

    Теги:
    Добыча Регионы Казахстана Энергетика Министерство промышленности и строительства Уголь
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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