В 2023 году планируется ввести 149 инвестиционных проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане планируется ввести 149 инвестиционных проектов на сумму 1,1 трлн тенге. На предприятиях будет создано порядка 16,3 тысячи постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Наибольшее количество проектов относится к строительной индустрии, пищевой промышленности, машиностроению и металлургии. В региональном разрезе по количеству проектов лидируют город Астана, Актюбинская и Алматинская области.

Одним из крупнейших проектов является «Циклично-поточная технология добычи угля на разрезе «Богатырь». Цель проекта – обновление изношенного основного технологического оборудования для гарантированного снабжения углем электростанций, а также обеспечение полного и рационального извлечения запасов угля с глубины 230 метров.

Также в Экибастузе планируется запустить ферросплавный завод, где ежегодно будут производить до 240 тыс. тонн продукции. Ожидается, что продукция нового завода будет соответствовать требованиям мирового стандарта.

В свою очередь АО «Шубарколь комир» реализует проект завода по производству спецкокса. Строительство предприятия станет еще одним успешным проектом, реализованным в рамках программы импортозамещения. Мощность нового производства составит 400 тысяч тонн продукции. Новый завод позволит производить продукт с высокой добавленной стоимостью и отказаться от существенной части импорта восстановителей.

Говоря о компании Topan Chemical Industries, необходимо отметить, что она реализует проект химического завода по производству каустической соды и соляной кислоты. Производство химической продукции позволит значительно снизить импорт важных промышленных реагентов и обеспечит предприятия Казахстана и стран ближнего зарубежья качественной химической продукцией отечественного производства.