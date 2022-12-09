В 2023 году начнем проводить мероприятия по защите прав человека - Эльвира Азимова

9 Декабря 2022, 12:56

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Следующий год ознаменован 75-ой годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. В связи с этим, как отметила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, в 2023 году начнется проведение мероприятий, связанных с защитой прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в столице состоялась презентация деятельности омбудсменов Казахстана, приуроченная к Международному дню прав человека «Диалоговая площадка: развитие, перспективы, потенциал института омбудсмена в современных условиях».

«Следующий год ознаменован 75-ой годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. В казахстанском обществе очень часто встречаем такие слова, как представители, уполномоченный, омбудсмен. Этот институт омбудсмена получил популярность, но есть и некоторое отсутствие информации или неполное понимание об их деятельности. Есть субъекты, обделенные определенными полномочиями в соответствии с законодательством Казахстана. К сожалению, не все могут знать об этом.

Кроме того, мы хотели представить международному сообществу всех казахстанских омбудсменов, которые занимаются теми или иными правами. Мы их называем омбудсмены со специальным мандатом. Одно из значительных событий в завершение этого года – подписание Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека». В соответствии с этим законом у нас уже в регионах приступили к работе 17 представителей Уполномоченного по правам человека. Поэтому мы хотели представить наших представителей, нашу работу и обязательства, которые мы должны выполнять в соответствии с Конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека». Обозначить важность сотрудничества всех институтов», - сказала журналистам на презентации деятельности омбудсменов Казахстана Уполномоченный по правам человека в РК.

Эльвира Азимова отметила, что в Министерстве образования создана позиция Уполномоченного по защите прав студентов. В государственных органах работают уполномоченные по этике.

«Для нас очень важно, чтобы наше сотрудничество было эффективным. Многообразие таких институтов в конечном итоге не должно влиять негативно на весь процесс, связанный с обеспечением соблюдения конституционных гарантий в области прав человека. Люди должны знать, в каких случаях обращаться к Омбудсмену и внести реальный вклад в обеспечение прав. На сегоднясфера защиты прав человека определена не только в мандате национальных правозащитных учреждений, но и в задачах государственных органов. Для нас очень важно, чтобы в этом ключе мы с вами получали не только поддержку государства, но и доверие граждан к этим институтам. Мы благодарим наших партнеров в лице международного сообщества и национальных неправительственных организаций, представителей академической среды за оказываемую поддержку и конструктивное взаимодействие», - добавила Эльвира Азимова.