В 2022 году в РК выплачено более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января по декабрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 99,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По состоянию на 1 января 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 538,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 189,9 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5 % в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для первой группы – 77 889 тенге, второй группы – 62 068 тенге, третьей группы – 42 190 тенге.