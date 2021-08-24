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В 2022 году реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 3,9%

24 Августа 2021 09:50
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В 2022 году реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 3,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Министр представил прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы.

«Среднегодовой рост валового выпуска продукции при базовом сценарии составит 4,8%, при оптимистическом 5%, при пессимистическом 4,6%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%, к 2026 году он ускорится до 5,2%. Номинальный валовый выпуск в 2022 году составит 87 трлн тенге, а в 2026 году 119 трлн тенге. Ожидается положительный рост во всех отраслях», – сказал А.Иргалиев.

По его словам, добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн, с увеличением к 2026 году до 107,4 млн тонн. Объем экспорта товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60 млрд долларов США, к 2026 году он увеличится 79,8 млрд долларов США. Импорт товаров увеличится с 40 млрд долларов США в 2022 году до 43 млрд долларов США в 2026 году. Сальдо торгового баланса увеличится от 19,3 млрд долларов США до 36 млрд долларов США.

Как сообщил министр, с учетом данного прогноза, доходы республиканского бюджета в 2022 году должны составить 9,2 трлн тенге, в 2023 году 9,7 трлн тенге, в 2024 году 10 трлн тенге.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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