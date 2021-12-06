В 2022 году ожидается постепенное замедление инфляции до 6,0-6,5% - НБК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентных пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%.

Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос.

В результате опережающего роста спроса над возможностями предложения тренд на ускорение инфляции во многих странах сохраняется, несмотря на принимаемые меры по сдерживанию роста цен. В странах – основных торговых партнерах, за исключением Китая, инфляция формируется на исторических максимумах. Рост цен в Казахстане также находится на высоких уровнях. Некоторое замедление продовольственной инфляции и инфляции платных услуг компенсировалось ускорением цен на непродовольственные товары. Повышенные инфляционные ожидания населения усиливают имеющийся инфляционный фон. Внутренняя экономика продолжает активно восстанавливаться на фоне относительно высоких цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений.

Проинфляционные процессы в мировой экономике нарастают. Это происходит в связи сбыстрым восстановлением глобального потребительского спроса, которое стимулируетсяослаблением карантинных мер, высокими накопленными сбережениями, а также реализацией отложенного спроса. Рост предложения все еще уступает быстрорастущему спросу в связи с наличием проблем с поставками и дефицитом материалов.

Среди внешних факторов следует выделить растущие цены на энергоносители и нарушение глобальных цепочек поставок, которые, несмотря на некоторое улучшение ситуации в морских портах, все еще далеки от доковидных уровней. В ноябре 2021 года Baltic Dry Index снизился с пикового уровня в октябре. Однако он по-прежнему в 6 раз превышает уровень мая 2020 года. Дополнительный вклад в ускорение глобальной инфляции вносят также дорожающие цены на продовольствие, что связано со снижением предложения, ухудшением погодных условий в странах – экспортерах, а также выросшими ценами на фрахт. Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре вырос на 1,2% в месячном выражении, достигнув максимального уровня с июня 2011 года.

Все эти факторы приводят к дальнейшему ускорению инфляции в мире, в том числе торговых партнерах Казахстана. Инфляция в ЕС и России находится на исторически максимальных уровнях, составив в октябре 2021 года 4,4% и 8,1%, соответственно.

Проинфляционное давление со стороны внешнего сектора находит отражение в росте внутренних цен. По итогам ноября 2021 года годовая инфляция в Казахстане немного замедлилась и составила 8,7% по сравнению с 8,9% в октябре т.г. Данная динамика была обусловлена замедлением роста цен на продовольственные товары с 11,3% до 10,9% и платных услуг с 6,9% до 6,4%. Существенный вклад в текущее замедление роста продовольственной компоненты внесла дезинфляция на масла и жиры, сахар и яйца в условиях стабилизации месячной динамики и высокой базы предыдущего года. При этом в ноябре 2021 года продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, мясную продукцию, что связано с возросшими издержками производителей, снижением валового сбора урожая зерновых культур.

В ноябре 2021 года годовая непродовольственная инфляция ускорилась с 7,8% до 8,3% в результате продолжающегося роста цен на ГСМ, твердое топливо. Годовой рост потребительских цен на ГСМ составил 22,3% (месячный рост – 4,3%): стоимость бензина выросла на 18,4% (2,4%), дизельного топлива – на 46,6% (14,6%). Удорожание топлива происходит в условиях роста цен производителей.

Годовые темпы роста цен на платные услуги в ноябре 2021 года замедлились до 6,4%. Этосвязано с замедлением роста цен на коммунальные регулируемые услуги, услуги общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания. Вместе с тем ускорился рост тарифов на аренду жилья.

По оценкам Национального Банка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года (в октябре – 7,1%). Месячные оценки аннуализированной базовой инфляции свидетельствуют о формировании инфляционных процессов второй месяц подряд в пределах целевого коридора 4-6%. Важно, как динамика устойчивых компонент закрепится в целевом коридоре в декабре 2021 года и в 2022 году. В этой связи имеется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики при нестабильных и высоких инфляционных ожиданиях.

Инфляционные ожидания населения повысились, оказывая дополнительное давление на цены. Количественная оценка инфляции на год вперед в ноябре 2021 года достигла 10,8%. 35% респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев, что стало максимальным значением за время наблюдений. Восприятие инфляции за последние месяцы также сохраняется на высоком уровне.

Динамика экономической активности складывается согласно оптимистичному сценарию предыдущего прогнозного раунда, восстанавливаясь быстрыми темпами. Это происходит на фоне высоких мировых цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений. Рост ВВП в Казахстане в январе-октябре 2021 года составил 3,5% при цене на нефть 69,3 долл. США за баррель за аналогичный период. Положительный вклад внесли горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, торговля, строительство, информация и связь, транспорт и государственный сектор. Сдерживающее влияние на рост экономики оказывает сельское хозяйство, которое показало сокращение производства по итогам 10 месяцев 2021 года. Основной причиной такой динамики стало снижение валового сбора урожая зерновых культур.

Поддержку экономической активности оказывает процесс восстановления реального спроса домашних хозяйств. Во втором квартале 2021 года потребление домохозяйств выросло на 8,1% в условиях реализации отложенного спроса на непродовольственные товары и услуги. Дополнительным фактором такого роста спроса населения служит эффект статистической базы второго квартала 2020 года, когда спрос ограничивался жёсткими карантинными мерами, и падение составило порядка 16%. Индикатором продолжающейся положительной динамики спроса выступает текущее расширение розничного товарооборота (на 6,1% за 10 месяцев 2021 года) и повышение реальных доходов населения (на 5,8% в третьем квартале 2021 года). При этом полноценное восстановление спроса продолжают ограничивать периодические всплески распространения COVID-19, как это наблюдалось в конце июля и начале сентября 2021 года.

На мировом рынке нефти после продолжительного роста цен наблюдается определенная коррекция. В конце ноября-начале декабря произошло снижение цен до 65-66 долл. США за баррель в связи с опасениями по распространению нового штамма коронавируса. Несмотря на появление тех или иных событий, оказывающих влияние на рост волатильности на рынке, баланс рисков не смещается в сторону ухудшения. На заседании ОПЕК+ 2 декабря т.г. было принято решение сохранить текущие параметры сделки, предусматривающие плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

По оценкам EIA мировой спрос на нефть останется сильным до середины 2022 года. Предложение нефти будет расти более умеренными темпами. На рынке будет превалировать дефицит нефти. Начиная со второй половины 2022 года, рост предложения нефти начнет опережать рост спроса в связи со снижением объема сокращений со стороны ОПЕК+ и повышением добычи странами вне ОПЕК. Тем не менее, по оценкам международных организаций, рынок нефти в целом будет характеризоваться позитивной динамикой. Это в основном будет обусловлено нормализацией темпов роста мировой экономики по мере постковидного восстановления. Саудовская Аравия увеличила отпускные цены на нефть с поставками в январе 2022 года для Азии и США, что сигнализирует об уверенности крупнейшего производителя нефти в мире в перспективах высокого спроса на рынке нефти, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.

Учитывая текущую ситуацию и прогнозы международных организаций, базовый сценарий развития экономики был повышен с 60 до 70 долл. США за баррель, оптимистичный – до 80 долл. США за баррель, пессимистичный – до 60 долл. США за баррель.

Согласно обновленному базовому сценарию, ожидаемый рост ВВП Казахстана к концу 2021 года сохраняется на уровне 3,7-4,0%. Основной вклад ожидается со стороны внутреннего спроса и экспорта. Потребление домашних хозяйств продолжит дальнейшее восстановление в условиях растущих доходов населения и оживленных темпов роста выдач потребительских кредитов. Рост валового накопления будет связан с ростом инвестиций предприятий в основных секторах экономики. Дополнительную поддержку окажут инвестиции в жилищное строительство. При этом на фоне роста внутреннего спроса импорт будет сдерживать более быстрый рост ВВП. Будет наблюдаться восстановительная динамика экспорта в условиях постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ по суточной добыче нефти, а также роста экономической активности в странах – торговых партнерах. Отрицательный вклад будет наблюдаться со стороны потребления органов государственного управления ввиду замедления расходов государства на оплату труда и приобретение товаров и услуг.

Темпы роста ВВП в 2022 году были пересмотрены в сторону незначительного снижения и ожидаются на уровне 3,9-4,2%. Пересмотр связан с умеренным ростом экономической активности в странах – торговых партнерах Казахстана и более негативным влиянием на экономику Казахстана перебоев в глобальных и локальных цепочках поставок. Экономическому росту будут способствовать постепенное улучшение эпидемиологической ситуации и наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2021 годом.

Траектория разрыва выпуска по сравнению с предыдущим прогнозным раундом пересмотрена в сторону снижения. Это связано с более низкими оценками по росту компонентов совокупного спроса и экономической активности в целом. В среднесрочном периоде разрыв выпуска будет находиться на околонулевых отметках.

С учетом текущей динамики роста цен Национальный Банк ожидает, что инфляция сложится в пределах 8,5-8,7% по итогам 2021 года. При дальнейшей эффективной реализации Правительством и местными исполнительными органами Комплекса мер антиинфляционного реагирования инфляция сформируется близко к нижней границе прогнозного диапазона.

На краткосрочном горизонте ожидаемое ускорение инфляции непродовольственных товаров и услуг будет нивелировано дальнейшим замедлением темпов роста цен на продукты питания. Предполагается умеренный рост стоимости платных услуг, который будет обусловлен сохранением текущего ценообразования на рынке жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Повышательное давление на цены будет оказывать сохранение внешнего инфляционного фона, ускорение инфляционных процессов на непродовольственных рынках, восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания и косвенный эффект от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг. Также имеются риски дальнейшего роста тарифов на электроэнергию на фоне ожидаемого роста цен на уголь. Пик инфляции ожидается в первом квартале 2022 года, после чего будет наблюдаться постепенное ее замедление.

На среднесрочном горизонте ожидается более высокий внешний инфляционный фон по сравнению с предыдущими оценками. Это связано с пересмотром в сторону повышения инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана и более высокой динамикой внешних продовольственных цен. Более сдержанная траектория разрыва выпуска будет компенсировать влияние внешних факторов на среднесрочную динамику инфляции.

В 2022 году ожидается постепенное замедление инфляции до 6,0-6,5% с учетом продолжения реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Снижение инфляции будет поддерживаться высокой базой, сложившейся в 2021 году. Вместе с тем реализация проинфляционных рисков, связанных с дисбалансами на отдельных рынках товаров и услуг, перебоями глобальных и локальных цепочек поставок и сохранением высоких инфляционных ожиданий, может привести к формированию инфляции выше прогнозного значения в 2022 году.

Следующее решение Национальный Банк примет с учетом динамики инфляционных ожиданий, устойчивых компонентов инфляции, а также влияния эпидемиологической ситуации на внешний и внутренний спрос. При нестабильном замедлении ожиданий, инфляции и ее устойчивых компонентов Национальный Банк продолжит более решительно ужесточение монетарных условий.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 января 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.