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В 2022 году археологи продолжат масштабные исследования древних курганов Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
23 Ноября 2021, 22:57
В 2022 году археологи продолжат масштабные исследования древних курганов Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Масштабные исследования древних исторических памятников, в том числе курганов продолжатся в 2022 году в Актюбинской области. Об этом стало известно в ходе встречи акима области Ондасына Уразалина с генеральным директором института археологии имени А. Маргулана Онгаром Аканом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены итоги комплексных научных исследований, осуществленных в 2021 году в Актюбинской области в рамках проекта «Сакральная география Казахстана», а также планы на следующий год.

Проект «Сакральная география Казахстана» реализуется в Актюбинской области в рамках утвержденной Дорожной карты на 2021 – 2024 годы. В текущем году были исполнены 14 проектов Дорожной карты, сделаны уникальные открытия. Так на территории Мугалжарского района было найдено захоронение эпохи сарматов с уникальными артефактами.

«Планы на следующий год у нас большие – территория Актюбинской области огромная и богата историческими памятниками. Мы благодарны за оказываемую вами поддержку наших инициатив», - сказал Онгар Акан.

Аким области Ондасын Уразалин отметил важность проводимых научно-исследовательских работ, подчеркнув, что местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннее содействие в изучении, сохранении и популяризации историко-культурного наследия региона.


Актюбинская область   Акимат   Сакральная география   Археология  
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