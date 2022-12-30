В 2022 году 500 самых богатых людей мира потеряли $1,4 трлн

30 Декабря 2022, 23:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2022 год стал катастрофическим для 500 самых богатых людей мира, которые потеряли в совокупном исчислении 1,4 триллиона долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

В сочетании с широко распространенной инфляцией и агрессивным ужесточением политики центральных банков этот год стал драматическим падением для группы миллиардеров, чьи состояния выросли до непостижимых высот в эпоху легких денег во время пандемии. В большинстве случаев, чем больше был рост, тем драматичнее оказывалось падение: только Илон Маск, Джефф Безос, Чанпэн Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 миллиардов долларов из своего совокупного состояния, говорится в исследовании, проведенном Bloomberg. Впрочем, этот год не был таким плохим для других богачей: Гаутам Адани из Индии превзошел Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу благосостояния, в то время как некоторые из самых богатых семей мира, такие как Кохи и клан Марсов, также увеличили свое состояние.

Издание приводит самые примечательные истории обрушения капиталов. Маск, являвшийся в тот момент самым богатым человеком в мире, потерял 27 января 25,8 миллиарда долларов после того, как Tesla предупредила о проблемах с поставками. Это четвертое по величине однодневное падение в истории индекса благосостояния Bloomberg, которое предвещало Маску трудный год, как в личном, так и в финансовом отношении.

В июле китаянка Ян Хуэйянь лишилась титула самой богатой женщины Азии после того, как ее состояние уменьшилось более чем вдвое за семь месяцев на фоне разворачивающегося имущественного кризиса в Китае. Country Garden Holdings, застройщик, которого Ян унаследовала от своего отца в 2005 году, в последние годы извлек выгоду из головокружительного роста жилищного строительства. Но усилия Пекина по сдерживанию цен на недвижимость и жесткие меры председателя КНР Си Цзинпиня в отношении потребления, затормозили проекты и вынудили разочарованных домовладельцев перестать платить ипотечные кредиты за остановленное строительство. В итоге состояние Ян Хуэйянь сократилось вдвое в 2022 году.

Даже в тяжелый для американских технологических гигантов год в глаза бросаются потери Цукерберга. К середине сентября его собственный капитал упал на 71 миллиард долларов, он потерял 57 % капитала из-за дорогостоящего поворота к метавселенной и общеотраслевого спада, который привел к снижению цены акций Meta Platforms. В течение года Цукерберг потерял 19 позиций в индексе благосостояния Bloomberg, закончив 2022 год на 25-м месте, что является его самой низкой позицией с 2014 года.

«Пузырь экономики» быстро сдулся, а вместе с ним и состояния так называемых «ковид-миллиардеров» – тех магнатов, которые нажили огромные состояния на вакцинах (Стефан Бансель из Modern), подержанных автомобилях (Эрни Гарсия II и Эрни Гарсия III из Carvana), интернет-магазины (Бом Ким из Coupang) и Zoom (Эрик Юань) в 2020-2021 годах. У 58 миллиардеров, чьи состояния умножались стремительными темпами благодаря так называемым «пандемическим отраслям», стоимость их активов снизилась в среднем на 58 % в октябре по сравнению с их пиковым значением.

Криптовалютная биржа Бэнкмана-Фрида FTX рухнула в ноябре после того, как кризис ликвидности выявил зияющие дыры в балансе его империи и отсутствие контроля над рисками. Состояние 30-летнего бизнесмена в 16 миллиардов долларов было уничтожено менее чем за неделю. На пике его собственный капитал оценивался в 26 миллиардов долларов. Фиаско бросило тень на многочисленных вашингтонских политиков, которые принимали его пожертвования, нанесло удар по многим благотворительным организациям, унизило инвесторов в Силиконовой долине и за ее пределами, и, наконец, оставило около миллиона клиентов в подвешенном состоянии, заставляя их задаваться вопросом, вернут ли они свои деньги.

73- летний Бернар Арно, французский магнат класса люкс, владелец корпорации LVMH, вытеснил Маска с поста самого богатого человека в мире. Хотя Арно не был застрахован от трудного 2022 года, потеряв около 16 миллиардов долларов, это меркнет по сравнению с потерями Маска в размере более 138 миллиардов долларов. Как говорится, деньги легко пришли, легко ушли.