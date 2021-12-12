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В 2021 году в столице на медицинскую реабилитацию затрачено 3,6 млрд тенге

12 Декабря 2021 05:00
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В 2021 году в столице на медицинскую реабилитацию затрачено 3,6 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество услуг реабилитации было оказано в 2021 году, сюда вошли и пациенты, перенесшие Covid-19 и коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

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Для оказания услуг реабилитации в 2021 году филиалом Фонда соцмедстрахования по г.Нур-Султан заключены договоры с 45 медорганизациями. Из них, частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3.

«С внедрением ОСМС развивается и улучшается медицинская реабилитация, в дневных стационарах столицы реабилитацию прошли 72,3 тысячи пациентов, в круглосуточных – 84,4 тысячи человек. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 393 тысяч реабилитационных услуг населению столицы», - отметил директор филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

В целом, медицинская реабилитация состоит из трех этапов.

Первый этап – это восстановительное лечение при операциях и травмах. Проводится в структурных подразделениях стационаров.

Второй этап реабилитации проходит в специализированных отделениях или на базе республиканских организаций здравоохранения, специализированных реабилитационных центров, многопрофильных стационаров. Проводить его рекомендуется в течение девяти месяцев с начала заболевания.

Медицинская реабилитация третьего этапа проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому, а также дистанционно. Медицинская реабилитация третьего этапа при сохранении реабилитационного потенциала, проводится по кратности и длительности индивидуально.

При отказе в медицинской помощи или по вопросам, касающихся правил реабилитации, вы можете обратиться через: мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz .



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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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