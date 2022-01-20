+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 2021 году павлодарскими оперативниками разыскано свыше ста уголовных преступников

20 Января 2022 15:00
Поделиться:
В 2021 году павлодарскими оперативниками разыскано свыше ста уголовных преступников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Павлодарской области нашли казахстанца, который 18 лет был в межгосударственном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 800 полицейских ежедневно заступают на охрану порядка в Костанайской области
Усиление безопасности в исправительных учреждениях: ряд мер предлагает сенатор Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы Начальник ДП Алматы: Нам предлагали сложить оружие и сдаться

«По итогам 2021 года павлодарскими оперативниками разыскано 103 уголовных преступника, установлено местонахождение 88 без вести пропавших граждан. В текущем же году оперативниками задержано 2 уголовных преступника, и установлено местонахождение 3 без вести пропавших лиц», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В частности, по информации стражей порядка, 59-летний гражданин Казахстан подозревается в том, что в июле 2003 года незаконно пересек границу России.

«Тогда мужчина был задержан сотрудниками ФСБ Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по статье 322 части 1 УК РФ («Пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» - Казинформ), с мужчины была взята мера пресечения «подписка о невыезде», - добавили в ДП региона.

Но на тот момент 40-летний мужчина уехал в Казахстан. Все эти годы разыскиваемый уголовный преступник жил в Павлодаре. О том, что он находится в межгосударственном розыске, павлодарским оперативникам стало недавно известно от российских коллег.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Более 800 полицейских ежедневно заступают на охрану порядка в Костанайской области
Усиление безопасности в исправительных учреждениях: ряд мер предлагает сенатор
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Начальник ДП Алматы: Нам предлагали сложить оружие и сдаться
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Читайте также
Усиление безопасности в исправительных учреждениях: ряд мер предлагает сенатор
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив