В 2021 году павлодарскими оперативниками разыскано свыше ста уголовных преступников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Павлодарской области нашли казахстанца, который 18 лет был в межгосударственном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года павлодарскими оперативниками разыскано 103 уголовных преступника, установлено местонахождение 88 без вести пропавших граждан. В текущем же году оперативниками задержано 2 уголовных преступника, и установлено местонахождение 3 без вести пропавших лиц», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В частности, по информации стражей порядка, 59-летний гражданин Казахстан подозревается в том, что в июле 2003 года незаконно пересек границу России.

«Тогда мужчина был задержан сотрудниками ФСБ Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по статье 322 части 1 УК РФ («Пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» - Казинформ), с мужчины была взята мера пресечения «подписка о невыезде», - добавили в ДП региона.

Но на тот момент 40-летний мужчина уехал в Казахстан. Все эти годы разыскиваемый уголовный преступник жил в Павлодаре. О том, что он находится в межгосударственном розыске, павлодарским оперативникам стало недавно известно от российских коллег.