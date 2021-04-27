В 2021 году мерами содействия занятости будут охвачены 1,2 млн казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены принимаемые меры по обеспечению занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, акимы Павлодарской области Абылкаир Скаков, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова.

В Казахстане принимаются комплексные меры по обеспечению занятости, включая усиление инструментов государственной программы «Еңбек» и Дорожной карты занятости.

Так, по итогам первого квартала т.г. программой «Еңбек» охвачено 158 тыс. человек (план – 700 тыс.). В рамках Дорожной карты занятости в т.г. акцент сделан на создании постоянных рабочих мест и улучшении социальной инфраструктуры регионов.

Всего в текущем году меры содействия занятости будут оказаны 1,2 млн человек. Ожидается увеличение размера реальной заработной платы на 10% до 221 тыс. тенге. Уровень безработицы не превысит показатель 4,9%.

По проекту «Бастау бизнес» в текущем году запланировано обучение основам предпринимательства 30 тыс. человек.

Глава Правительства положительно оценил работу по созданию максимального количества постоянных рабочих мест в Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях.

«Обеспечение занятости населения является важнейшей задачей Правительства. Важно соответствовать новым трендам, требованиям и выстроить эффективную систему регулирования рынка труда, которая обеспечит повышение качества жизни, снижение уровня безработицы до 4,7% к 2025 году, как указано в программе партии «Nur Otan». Порядка 3,5 млн человек за 5 лет будут охвачены мерами содействия занятости», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что Национальный проект «Еңбек» должен способствовать обеспечению отраслей экономики качественными конкурентоспособными трудовыми ресурсами.

Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения до 1 июня т.г. внести в Правительство Национальный проект «Еңбек» на 2021-2025 годы.

«Обеспечение населения мерами занятости необходимо сфокусировать на целевых группах с учетом их проблем и потребностей», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил обеспечить финансирование реализации мероприятий проекта «Еңбек», а также разработку до 1 июля т.г. региональных карт занятости. При этом особое внимание уделить достижению плановых показателей занятости и созданию постоянных рабочих мест.

