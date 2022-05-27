27 Мая 2022 15:43

В 2021 году адресную социальную помощь в РК получили свыше 198 тыс. семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году адресную социальную помощь (АСП) получили 198,4 тыс. семей – это 990,5 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 65,6 млрд тенге. По состоянию на 1 мая этого года АСП получили 111,4 тыс. семей или 571,1 тыс. человек на 18,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Шымкенте – 47,2 тыс. семей (23,8%), Туркестанской области – 42,9 тыс. семей (21,7%) и Алматинской области – 22,6 тыс. семей (11,4%).

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Северо-Казахстанская область – 2,7 тыс. семей (1,3%) и Атырауская область – 1,6 тыс. семей (0,8%).

«В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 63,1% или 623,9 тыс. человек. 18,3% или 181,6 тыс. человек – работающие граждане. 10,2% или 101,4 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью. Оставшиеся 8,4% приходятся на другие категории граждан», - сообщил директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, адресная социальная помощь – это временная поддержка от государства. Ее первоначальная цель – добиться выведения малообеспеченных семей из состояния бедности путем трудоустройства работоспособных членов семей, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, поддержки предпринимательской инициативы, при необходимости направления на курсы повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году благодаря адресной социальной помощи (АСП) из состояния бедности вышли 47 тыс. человек, в 2021 – более 51 тыс. человек.