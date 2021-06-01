В 2020 году восстановлены права более 400 тысяч детей – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году восстановлены права 454 тысяч детей. Об этом сообщили в МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, реализация прав 6 109 715 детей в нашей стране обеспечивается системой государственных гарантий (2019 – 5 944 304, прирост 165 411). На региональном и республиканском уровнях выстроено эффективное взаимодействие с девятью центральными и 245 местными государственными органами, с более чем 1000 организаций.

Выступая на заседании Правительства, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в стране широко развернуто взаимодействие с общественными организациями в рамках консультативно-совещательных органов: общественные и экспертные советы, детские представительства, советы отцов.

Министерство является рабочим органом Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК. Вопросы охраны прав детей решаются через отделы защиты прав детей и органы опеки и попечительства.

В министерстве сообщили, что в 2020 году введена новая должность заместителя директора Департамента по обеспечению качества в сфере образования, курирующего вопросы защиты прав детей. Это региональные уполномоченные по вопросам детства, так как данные департаменты – единственные территориальные органы министерства.

Благодаря принятым совместным мерам в 2020 году восстановлены права 454 тысяч детей, в том числе на получение социальных выплат, оказана помощь 20 тысячам детей из социально уязвимых групп населения и 200 остро нуждающимся детям-инвалидам; в 347 школах детям вновь предоставлено сбалансированное питание.



