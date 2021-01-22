В 2020 году в Казахстане осуждены 334 взяточника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году осуждено более 1000 лиц, 334 лица осуждено за получение взятки, 256 за дачу взятки, 146 за мошенничество, 98 за хищения, 120 за злоупотребление должностными полномочиями, 26 за посредничество во взяточничестве и т.д. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке «AntikorNEWS» сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров.

К лишению свободы осуждено – 269 лиц, ограничению свободы – 142 , к кратным штрафам – 575, остальные к условным срокам либо с отсрочкой.

Дополнительные меры наказания применены в отношении 1 268 лиц (в отношении одного лица могут быть применены несколько доп. мер наказания): 963 лица - лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 279 - лишены специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, 26 – осуждены с конфискацией имущества.