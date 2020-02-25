В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52% - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52%. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, подводя итоги расширенного заседания министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией – это основная задача электроэнергетической отрасли, которую нужно держать на постоянном контроле. Особое внимание при этом нужно обратить на растущий рынок возобновляемой энергетики, в 2019 году выработано 2,4 млрд. кВтч «зеленой» энергии с ростом на 77,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года при этом доля в общем объеме производства составила 2,3%», - сказал Роман Скляр.

Вице-премьер подчеркнул, что в 2020 году данный показатель надо увеличить до 3%.

«Кроме того, газификации регионов даст не только большой мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие страны но и значительно улучшит экологическую обстановку в городах. В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52%», - подчеркнул Роман Скляр.

Он также добавил, что в целях повышения эффективности, повышения прозрачности необходимо активно внедрять современные цифровые технологии.