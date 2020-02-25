В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52% - Роман Скляр
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52%. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, подводя итоги расширенного заседания министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией – это основная задача электроэнергетической отрасли, которую нужно держать на постоянном контроле. Особое внимание при этом нужно обратить на растущий рынок возобновляемой энергетики, в 2019 году выработано 2,4 млрд. кВтч «зеленой» энергии с ростом на 77,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года при этом доля в общем объеме производства составила 2,3%», - сказал Роман Скляр.
Вице-премьер подчеркнул, что в 2020 году данный показатель надо увеличить до 3%.
«Кроме того, газификации регионов даст не только большой мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие страны но и значительно улучшит экологическую обстановку в городах. В 2020 году уровень газификации страны должен составить не менее 52%», - подчеркнул Роман Скляр.
Он также добавил, что в целях повышения эффективности, повышения прозрачности необходимо активно внедрять современные цифровые технологии.
- Роман Скляр дал ряд поручений на коллегии Министерства энергетики
- В чем отличие между иностранной рабочей силой и трудовыми мигрантами
- Привлекающие иностранцев предприятия могут обязать создавать рабочие места
- Инспекторам труда хотят предоставить больше полномочий
- Казахстанский бензин и дизельное топливо будут реализовать через биржу
- Более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства РК выявили в 2019 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана