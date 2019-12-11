В 2020 году международный айтыс акынов пройдет в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В следующем году Шымкент готовится принять у себя международный айтыс акынов. Такая информация прозвучала сегодня на очередной сессии городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Шымкент в 2020 году назван культурной столицей Содружества Независимых Государств. Кроме того, в следующем году будет широко отмечаться в масштабе ЮНЕСКО 2200-летний юбилей города Шымкента.

Стоит отметить и другую прозвучавшую на сессии маслихата информацию – в предстоящем году планируется организовать в городе праздничные концерты мастеров искусств народов СНГ. Наряду с этим, откроется выставка традиционных национальных и современных ремесел «Жибек Жолы», планируется провести конкурс художников и фотохудожников народов СНГ «Шымкент – город тюльпанов». Также пройдут фестивали драмтеатров, анимационных фильмов и звезд оперы. Впервые состоится I международный фестиваль исполнителей эстрадной песни «Душа Евразии». Состоятся встречи поэтов и писателей, другие культурные мероприятия.

Автор: Айнур Акбаева