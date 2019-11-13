В 2020 году Казахстан планирует начать производство собственных спутников - Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный форум «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики» проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Реальность» космической сферы Казахстана, в озможности ее качественного развития, применение новейших аэрокосмических технологий и исторические перемены на Байконуре стали главными темами обсуждения на международном форуме «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики».

Форум проходит в Нур-Султане в седьмой раз и собрал на своей площадке более 650 экспертов космической отрасли из 25 стран мира. На пленарной части форума с участием Премьер-Министра РК Аскара Мамина речь шла о достижениях и перспективах космической системы Казахстана.





Одной из главных новостей космической отрасли Казахстана стало подписание акта о завершении строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева , данный комплекс должен вывести отечественную космическую сферу на качественно новый уровень.

«Сегодня в Казахстане функционируют два телекоммуникационных спутника. Мы нацелены на дальнейшее развитие наших возможностей в этой сфере. Буквально вчера завершилось строительство сборочно-испытательного комплекса, а значит, в 2020 году мы планируем выйти на новый уровень и начать проектирование и производство собственных спутников. Это начало большого пути Казахстана как полноправного участника мирового космического сообщества», - отметил министр.





Аскар Жумагалиев поблагодарил присутствующих на Форуме стратегических партнеров Казахстана, среди которых руководство ГК «Роскосмос», Airbus, Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества, OneWeb, Euroconsult и выразил готовность к дальнейшей реализации совместных проектов.

Кроме того, вопросы эффективного «космического» сотрудничества Аскар Жумагалиев обсудил и в ходе двусторонних встреч с экспертами мировой космической отрасли.

Отметим, международный форум «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики» проходит в городе Нур-Султан 12 и 13 ноября. Актуальные обсуждения проходят в трех основных направлениях: «Развитие космодрома Байконур», «Технологии ДЗЗ из космоса и спутниковой навигации», «Будущее спутниковой связи». Форум является уникальной площадкой по обмену передовым опытом в использовании результатов мировой космической деятельности и популяризации достижений отечественной космической сферы.

В форуме принимают участие стратегические партнеры министерства - Роскосмос, «Airbus Defence and Space», отечественные и зарубежные организации,в их числе: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», «Транстелеком», One Web, SES, «Leica Geosystems, Satrec Initiative», «Eutelsat» космическое Агентство ОАЭ, Государственное космическое агентство Украины, Японское агентство аэрокосмических исследований, компания THALES ALENIA SPACE и многие другие.