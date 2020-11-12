В 2020 году инфляция может сложиться ниже 8% - Нацбанк
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов отметил, что долларизация депозитов стабилизировалась с марта до уровня 40,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Оперативные решения по базовой ставке, а также комплекс мер по стабилизации валютного рынка во время пандемии позволили снизить значительное давление на курс тенге и защитить тенговые активы, снизить риски потенциального всплеска инфляции», - сказал Акылжан Баймагамбетов в рамках круглого стола «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса».
Он отметил также, что благодаря оперативным мерам по защите тенговых активов долларизация депозитов была приостановлена с минимальными потерям.
«После скачка до 46,7% в марте, долларизация стабилизировалась, по итогам 9 месяцев текущего года вернувшись на уровень, ниже начала текущего года – до 40,9%, в начале года – 43,1%», - отметил спикер.
По словам Акылжана Баймагамбетова, Национальным банком планируется принятие системных и долгосрочных мер совместно с Правительством, которые найдут отражение в Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года, разрабатываемой в настоящее время.
Стратегия повысит эффективность и устойчивость денежно-кредитной политики, позволит усилить контроль над инфляционными процессами и заякорить инфляцию, инфляционные ожидания, тем самым сформировав благоприятные условия для устойчивого развития экономики.
Также, по словам Акылжана Баймагамбетова, в 2020 году при сохранении текущих тенденций инфляция может сложиться ниже 8%, а с 2021 года ожидается возврат в целевой коридор инфляции.
- Платформы для КТЖ будет выпускать завод в Петропавловске
- О проекте «Бюджет народного участия» рассказали в Минфине
- Рост выпуска продукции на 4% обеспечил МСБ Карагандинской области благодаря поддержке государства
- Жители каких регионов РК больше всего пострадали от финансовых пирамид
- На 2,3 трлн тенге финансирует Нацбанк государственные программы
- Снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе предложили сенаторы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана