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В 2020 году был взят курс на повышение уровня журналистики – Аида Балаева

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Января 2021, 11:18
В 2020 году был взят курс на повышение уровня журналистики – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о предпринимаемых ведомством мерах по повышению уровня журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В минувшем году министерство взяло курс на повышение квалификации и переквалификации журналистов, а также развитие отраслевой журналистики. Сейчас эти намерения уже реализовываются», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

По ее словам, буквально с 8 февраля первые 50 журналистов начнут специализироваться по медицинской тематике на базе КазНМУ имени С. Асфендиярова.

«С 15 февраля не менее 50 журналистов будут повышать знания в религиозной сфере на базе ЕНУ имени Л. Гумилева, а с 22 февраля для еще 50 журналистов начнутся занятия по экологической тематике на базе КазНУ имени аль-Фараби. Аналогичная работа будет проведена и с другими вузами в аграрной, правовой, экономической и социально-трудовой сферах», - заключила министр.


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