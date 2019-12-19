В 2019 году в Казахстане будет добыто 90,4 млн тонн нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году в Казахстане будет добыто 90,4 млн тонн нефти. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, в этом году объем добычи нефти составит около 90,4 млн тонн. Таким образом, мы повторим рекорд 2018 года, когда объем добычи составил 90,36 млн тонн. Для нефтедобывающей отрасли такое сохранение уровня добычи является хорошим достижением. Следует учесть, что в этом году на трех месторождениях: на Тенгизе и Карачаганаке был проведен капитальный ремонт, а на Кашагане первый капитальный ремонт. Несмотря на то, что работа на основном производстве на период ремонта останавливалась, мы удачно восстановили объем добычи и увеличили его», – сказал А.Магауов.

Вице-министр отметил, что с 2017 года наблюдается ежегодная положительная динамика. С конца 2016 года, когда был запущен Кашаган, добыча нефти вышла на новый уровень. В 2017 году добыча выросла на 8 млн тонн, и составила 86,2 млн тонн, а в 2018 году добыча выросла еще на 4 млн тонн.

По словам А.Магауова, в связи со снижением мировой цены на нефть, начиная с 2015 года и по итогам 2016 года, отмечается значительное снижение производства. Поэтому встал вопрос о расширении добычи на Тенгизе в будущем. «Тенгизшевройл» в тесном сотрудничестве с партнерами проявил оперативность, и в 2017 году было принято решение о финансировании проекта расширения добычи. В то же время были обсуждены вопросы реализации проектов продления добычи на Карачаганаке. В 2017 году Казахстан присоединился к инициативе ОПЕК о снижении добычи нефти для стабилизации мировой цены на нее. Были разработаны новые налоговые преференции для активизации геологоразведки. Таким образом, в росте добычи нефти увеличилась доля крупных проектов. Например, в 2016-2019 годах от добычи от реализации проекта Кашаган поступило около 0,7 млрд долл США. В 2004-2019 годах в развитие казахстанских предприятий и инфраструктуры было инвестировано 14,6 млрд долл США. В 1998-2019 годах были реализованы 210 социально-инфраструктурных проектов. Их общая стоимость составила 686 млн долл США.