+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -15 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 2019 году увеличился индекс промышленного производства Казахстана

13 Января 2020 21:21
Поделиться:
В 2019 году увеличился индекс промышленного производства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 15 регионах Казахстана увеличились объемы производства промышленного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Новости по теме

Объём услуг в сфере азартных игр и пари в РК сократился почти на 40% за год
О продолжительности жизни в ЕС рассказали в Евростате Цены на продовольственные товары за год  выросли на 9,7% В Казахстане проведут Национальную перепись с использованием новых IT-технологий

Как сообщается на официальном портале ведомства, в январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и табачных изделий.

Согласно статистическим данным, производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2019 года составило: нефть, включая конденсат газовый - 90,5 млн. тонн, руды медные - 119,8 млн. тонн, бензин - 4,5 млн. тонн, электроэнергия - 107,5 млрд. кВт. ч.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 15 регионах республики.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Промышленность, Экономика, Статистика,
Поделиться:

Автор:

Медет Ахметов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив