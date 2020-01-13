В 2019 году увеличился индекс промышленного производства Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 15 регионах Казахстана увеличились объемы производства промышленного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Как сообщается на официальном портале ведомства, в январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и табачных изделий.
Согласно статистическим данным, производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2019 года составило: нефть, включая конденсат газовый - 90,5 млн. тонн, руды медные - 119,8 млн. тонн, бензин - 4,5 млн. тонн, электроэнергия - 107,5 млрд. кВт. ч.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 15 регионах республики.
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