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В 2019 году с космодрома Байконур было осуществлено 13 успешных запусков

30 Декабря 2019 11:01
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В 2019 году с космодрома Байконур было осуществлено 13 успешных запусков

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запуском 24 декабря ракеты носителя «Протон-М», который вывел на заданную орбиту российский метеорологический спутник «Электро-Л» №3, Роскосмос завершил пусковую программу 2019 года с космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно статистике, всего в течение уходящего 2019 года с Байконура было осуществлено 13 космических стартов по программе Международной космической станции, программе коммерческих пусков и запусков в интересах Министерства обороны России.

Впервые за 16 лет Россия завершает год без аварийных космических запусков. Всего выполнено 25 космических стартов, из них 13 – с космодрома Байконур, 8 – с Плесецка, 1 – с Восточного, 3 – с Куру, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Однако 25 пусков, пусть и успешных, не хватило, чтобы сместить с лидерских позиций Китай с его 33 пусками (31 успешный) и США с 27 космическими стартами, отмечают эксперты.


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Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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Сара Кабикызы

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