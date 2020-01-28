В 2019 году погрузка по сети КТЖ достигла рекордного уровня за шесть лет - Кайрат Саурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погрузка по сети АО «НК «КТЖ» в 2019 году составила 255 млн тонн и достигла рекордного уровня за последние шесть лет. Об этом на брифинге, который прошел на площадке ФНБ «Самрук-Казына», рассказал генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году по сети казахстанских железных дорог погружено свыше 255 млн тонн грузов, что на 261 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Данный объем является рекордным за последние шесть лет. Третья часть погрузки - 82,5 млн тонн осуществляется на экспорт. Доход от основной деятельности общества за 2019 год составил свыше 930 млрд тенге и вырос по отношению к 2018 году на 8%», - рассказал представителям средств массовой информации Кайрат Саурбаев.

В ходе брифинга он также отметил, что наибольший рост к 2018 году демонстрируют показатели погрузки химических удобрений, железной и цветной руды, строительных и нефтяных грузов.

«По итогам прошлого года в динамике с 2018 года на 1,8% увеличился тарифный грузооборот. Абсолютное значение составило 224 млрд тонно-километров нетто. Всего за истекший период перевезено 284 млн тонн грузов, что на 0,3% выше аналогичного периода 2018 года. В том числе, в экспортных перевозках достигнут рост на 0,1%, в импортных - на 9,3%», - отметил генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

В прошлом году по сравнению с 2018 годом обществу удалось снизить расход топлива более чем на 51 млн тонн, что в денежном выражении составляет 10,7 млрд тенге.

Также были обозначены приоритетные задачи на 2020 год, в их числе: увеличение объемов погрузки на 2,5%, за счет роста транзита и экспорта в КНР железной руды, зерновых и бобовых культур, а также в направлении стран Средней Азии, в частности в Узбекистан, строительных грузов, цемента. Прогнозируется рост погрузки казахстанского угля в Узбекистан и транзитом через КНР на Юго-Восточную Азию.

Кайрат Саурбаев отметил, что продолжится работа по сокращению расхода дизельного топлива на тягу поездов с помощью автоматизированной системы «Энергодиспетчерская тяги», улучшению показателей использования локомотивного парка, реализации программы трансформации и цифровизации.