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В 2019 году перевыполнен план по созданию рабочих мест в РК – Минтруда

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
5 Февраля 2020, 14:12
В 2019 году перевыполнен план по созданию рабочих мест в РК – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году в Казахстане было создано 424 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге были представлены итоги реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» в 2019 году

«Для того, чтобы сохранять положительные показатели на рынке труда, ежегодно мы должны создавать в экономике 370 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2019 года было создано 424 тысячи рабочих мест, это на 14% выше плана. Если говорить об экономических показателях, то больше всего рабочих мест было создано в сферах строительства – 44 тысячи, торговли – 43 тысячи, сельского хозяйства – 39 тысяч», – сказал Е.Жилкибаев.

По его словам, из указанного количества рабочих мест 280 тысяч – постоянные рабочие места, в сельской местности всего создана 181 тысяча рабочих мест. Больше всего рабочих мест создано в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской областях и в городе Алматы. Госпрограмма «Енбек» оказывает положительное влияние на рынок труда – на 0,1% снизился уровень безработицы, в том числе уровень молодежной безработицы на 3,8%. В целом, по сравнению 2018 годом, число наемных работников увеличилось на 56 тысяч.

Вице-министр отметил, что на реализацию госпрограммы в 2019 году было выделено 176 млрд тг, охвачено 660 тысяч граждан, в том числе 40%, или 261 тысяча – безработные. Молодежь среди охваченных составляет 36%, более 2% – малообеспеченные многодетные семьи. С начала 2019 года около 70% участников было трудоустроено, это является показателем эффективности госпрограммы.

Е.Жилкибаев также сообщил, что для решения вопросов трудоустройства молодежи в городе Жанаозен была создана рабочая группа под руководством вице-премьера РК Бердибека Сапарбаев. В состав группы вошли представители Минтруда, ФНБ «Самрук-Казына», НПП «Атамекен» и акимата Мангистауской области. В Жанаозене зарегистрировано 2 042 безработных, по каждому из них проведен анализ и разработан социальный портрет. В настоящее время им оказывается адресная социальная помощь, 150 человек трудоустроены на постоянную работу с зарплатой более 100 тысяч тенге в месяц, 165 человек начали свой бизнес с помощью грантов и кредитов. Для системного решения проблемы, изучены закупки компании «ОзенМунайГаз». Местные предприниматели получили возможность заключать долгосрочные контракты на поставку компании различных товаров и услуг, создавать новые производства в городе, открывать постоянные рабочие места. Отобраны 32 предпринимателя, которые до конца текущего года должны открыть 1,5 тысячи рабочих мест со стабильной зарплатой и главным условием – принимать на работу молодежь города Жанаозена.


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